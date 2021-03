10e Journée BOTOLA PRO D1: WAC-RCA et OCS-RSB en préambule 

La dixième journée de la BOTOLA PRO D1 s’ouvre ce dimanche avec uniquement deux rencontres : WAC-RCA et OCS-RSB. Le reste des matches a été renvoyé aux 3 et 4 avril. Une occasion pour permettre à la troïka (WAC, RCA et RSB) de se concentrer sue leurs compétitions africaines et de de la mise à jour avec WAC-RSB non encore joué.