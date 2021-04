12e Journée de la BOTOLA PRO D1: Le MCO à l’assaut du WAC leader incontesté…

Les poursuivants du WAC, le RCA croisera le fer avec le MAT de Tétouan et l’ASFAR qui se déplacera à Berrechid pour affronter le CAYB local.

La RSB de Berkane aura du pain sur la planche face au HUSA en Agadir. Les Berkanais qui ont un matche-retard contre le WAC sont condamnés à éviter un faux pas avant de s’envoler pour la Zambie pour jouer contre le Napsa Stars pour le compte de l’avant-dernière journée des éliminatoires des phases des groupes de la Coupe de la CAF.

Le DHJ qui est avant-dernier avec 10 points reçoit l’IRT de Tanger qui vient de défaire la RSB chez lui. Les Doukkalis vont tout faire pour empocher trois points pour sortir de la zone des relégables !

Les deux nouveaux promus le MAS et le SCCM s’affrontent à Fés tandis que les deux mal classés, le RCOZ Oued ZEM et le RCAZ de Zemamra vont essayer de mettre un terme à la série de défaites respectivement contre l’OCS de Safi et le FUS de Rabat.