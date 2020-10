21 sociétés ont publié des pertes au S1 2020 contre 9 au S1 2019 

L’état d’urgence sanitaire suite à l’apparition des premiers cas Covid-19 et l’annonce du confinement le 20 mars au Maroc ont fortement impacté l’activité des secteurs Energie, Immobilier, et Matériaux de construction qui ressortent comme les 1er contributeurs à cette détérioration. Leurs CA ont chuté respectivement de –2,45 Mrds Dh, -2,09 Mrds Dh et -1,08 Mrd Dh respectivement, du fait de la baisse de la demande des produits énergétiques couplée à une dégradation des cours à l’international, Au recul des ventes de logements des promoteurs immobiliers s’est adjoint un repli des volumes de ventes des matériaux de construction suite à l’arrêt de plusieurs chantiers.

La baisse des revenus a été atténuée essentiellement par la hausse du secteur Banques dont l’évolution du PNB a été de +6,7%. Ceci s’explique, principalement par l’effet périmètre, lié à l’acquisition de trois nouvelles banques au T4-2019 par la BCP. Cet évènement lui a permis de renforcer son PNB de 1,2 Mrd MAD à fin Juin 2020 (hors effet périmètre, son PNB n’aurait progressé que de 6% au lieu de 13,9%). Hors effet périmètre, le PNB du secteur Banques n’aurait cru que de 4,5% au lieu 6,7%.

Hors secteur Banques, le chiffre d’affaires global aurait perdu 9,0% au S1-2020, par rapport au S1- 2019. Toutefois, le coût du risque des Banques a fortement impacté la marge opérationnelle, cette dernière s’est située à 15,0% à fin Juin 2020 contre 23,2% une année auparavant. Ce qui a pénalisé leur contribution en termes de résultat net globale de la place.

En effet, le résultat net des sociétés composant le MASI affiche une chute importante de 56,1% à 6,9 Mrds Dh au S1-2020. Dans le détail, ce repli est dû essentiellement à la baisse du RNPG du secteur Bancaire de 3,78 Mrds Dh, et principalement celui du groupe ATW (-1,6 Mrds Dh), suite à la détérioration significative du risque de crédit engendré par la crise Covid-19 et à la contribution exceptionnelle au fonds spécial Covid-19. L’opérateur Maroc Telecom, a aussi perdu 1,05 Mrd Dh de bénéfices, et ce en raison de la comptabilisation de la contribution au fond Covid-19 de 1,038 Mrd Dh.

Le résultat net du secteur Assurances a également reculé de 928,0 MDH. Essentiellement Wafa Assurance (-622 MDH), à cause de l’impact de la crise sanitaire, en plus des méthodes de provisionnement prudentes retenues, de la montée des impayés, de la contreperformance des marchés financiers couplée à l’annulation, la suspension ou le report des versements de dividendes de certains émetteurs. Il est à noter que les marges nettes des sociétés du MASI se sont nettement dégradées de 7,1 points passant de 13,1% au S1-2019 à 6,0% au S1-2020, principalement sous l’effet de la comptabilisation des dons Covid-19 et l’évolution adverse du coût du risque bancaire.