2e tour des présidentielles au Niger : Troubles à Niamey après la proclamation des résultats contestés

A part les pneus brûlés, pavés sur la chaussée, stations services vandalisées, les rues de la capitale Niamey, où l’accès à internet est réduit, étaient calmes.

Le procureur de la République a affirmé, dans une intervention télévisée, que suite à ces troubles, plusieurs personnes ont été interpellées et que d’autres sont recherchées sans plus de précisions.

Plus tôt dans l’après-midi, le général à la retraite Moumouni Boureima, dit « Tchanga », ancien chef d’état-major du président Mamadou Tandja… a été interpellé à Niamey. Il serait soupçonné d’être un meneur de ces troubles.

Dans la nuit de mardi à mercredi, M. Ousmane a fait sa première déclaration après la proclamation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle. Le candidat du RDR Tchanji dénonce des fraudes et rejette les chiffres publiés par la Céni. Il se dit en tête avec 50.3% des voix, et promet d’utiliser tous les moyens légaux pour défendre la victoire qu’il revendique.