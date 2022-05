32è Edition du MIM : 1.500 athlètes au top-départ prévu le 15 mai

Lors de la présentation de cette édition, Mohamed Knidri, président de l’Association du Marathon international de Marrakech, a précisé que cette manifestation sera marquée par une participation massive des athlètes marocains, surtout qu’il s’agit du premier événement sportif organisé après l’allégement des mesures décrétées pour faire face à la pandémie.

Initiée en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, la wilaya de la région Marrakech-Safi, la commune urbaine du Méchouar-El Kasbah et le conseil préfectoral de Marrakech, ce marathon sera l’occasion pour l’ensemble des coureurs marocains de se qualifier au prochain championnat du monde, a expliqué M. Knidri, également président de l’Association du Grand Atlas.

Il n’a pas manqué de souligner l’impact socio-économique et la contribution remarquable de cet événement au rayonnement et à la promotion à l’international de la destination touristique de Marrakech, mettant en avant le programme riche et diversifié de cette édition qui attirera au total 12 000 athlètes.

M. Knidri a relevé qu’au menu figurent une course cycliste le 14 mai afin de sensibiliser à l’importance de la protection de l’environnement et une autre course à pied réservée aux enfants sur une distance de 3,5 km.

Sont attendus au départ de cette 32e édition, des athlètes internationaux de renoms à l’instar de l’Éthiopien Endeshaw Negesse (record à 2h4mn52s), les Kenyans Stephan Chamlany (2h6mn22s) et Julius Kiprono Tarus (2h07mn35s), et chez les femmes, l’Éthiopienne Mulu Seboka (2h21mn56s) et de la Kenyane Margaret Agai (2h23mn28s).