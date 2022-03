3è étape du MDS : Des abandons, déjà…

Mardi, bien que le vent ait soufflé de nouveau sur le parcours, il était moins fort le matin avant de prendre de la vigueur au fil de la journée. L’étape du jour a mis les concurrents devant d’innombrables défis.

Le plateau de 7 km menant à l’arrivée a vu se dérouler une fin de course spectaculaire entre les trois leaders du classement général, Aziz Yachou (D15-MAR), Mohamed El Morabity (D2-MAR) et Rachid El Morabity (D1-MAR). Ce dernier a pris la tête de course, ce matin. Mais en milieu de parcours, A. Yachou a accéléré, et seul Mohamed est parvenu à s’accrocher. Les deux hommes en ont terminé au sprint, Rachid les suivant avec une minute de différence. Les écarts se creusent donc au classement général, A. Yachou ayant désormais plus de 4 et de 8 mn d’avance sur les frères El Morabity.

Chez les femmes, Anna Comet Pasqua (D906-ESP) a encore creusé l’écart sur ses poursuivantes. Mais dans la première moitié de l’étape, elle n’a pas réussi à rattraper Sylvaine Cussot (D129-FRA), Aziza Elamrany (D6-MAR) et Aziza Raji (D5-MAR). La tenante du titre, Aziza Raji, termine quatrième de l’étape, comme hier, mais garde sa troisième place au général.

De quoi sera faite la 4è et longue étape de 86 km ? Attendons pour voir…