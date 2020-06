500 coopératives supplémentaires visées par le programme Mourafaka

Cette initiative vise 500 coopératives au niveau national et a pour objectif principal l’émergence d’une nouvelle génération de coopératives performantes et innovantes en les aidant à dépasser certaines contraintes et difficultés et en leur garantissant un niveau d’entrepreneuriat et d’innovation compétitif.

Ce programme est destiné aux nouvelles coopératives nationales ayant des projets économiquement rentables, socialement responsables et soucieuses de l’environnement et porte sur le renforcement des capacités de 2.000 coopératives nouvellement créées.