500 MDH injectés dans l’Oriental : Priorité à la culture et la jeunesse

Dans un premier temps, le ministre de la Culture a visité le centre de formation affilié au secteur de la jeunesse, qui encadre la formation d’un certain nombre de femmes de la ville d’Oujda dans divers domaines. Par la suite, il a effectué une autre visite d’inspection au Théâtre Mohammed VI d’Oujda, qui est l’un des plus grands théâtres du Royaume, et qui se prépare à recevoir des représentations théâtrales et artistiques. Le théâtre sera également équipé pour en faire une salle de cinéma, selon un communiqué du ministère de la Culture.

M. Mehdi Bensaïd a également visité l’école Omar Ibn Abdelaziz d’Oujda, qui est l’une des plus anciennes écoles marocaines, et qui a permis de former de grandes personnalités nationales notamment le philosophe marocain Mohamed Abed Al-Jabri, avant de poursuivre sa visite au Musée Dar El Sebti et l’agence Digital Cartoon spécialisée dans l’art numérique.

Au siège du Conseil de la région de l’Oriental, le ministre a signé une convention de partenariat avec Abdenabi Baawi, président du Conseil de la région de l’Oriental, Moad Jamii, Wali de la région, et le directeur général de l’Agence de développement de la région de l’Oriental, visant à soutenir les domaines de la culture et de la jeunesse dans la région.

Ainsi, la convention signée vise à construire des projets liés à la jeunesse et la culture dans les provinces de la région, notamment dans le milieu rural, pour une enveloppe budgétaire d’une valeur financière globale de 500 MDH.

A noter que la tournée du ministre de la Cutlure Mehdi Bensaïd dans la région de l’Oriental se poursuivra avec des visites à Figuig, Jerada, Taourirt et Berkane.