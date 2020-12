5e Journée de la Botola D1: Les Aigles Verts prennent seuls les commandes 

Les Soussis du HUSA ont goûté à la première victoire en disposant de l’OCS de Safi sur le score de 2-0. Le MAS a été défait at home par le WAC qui est décidé à éviter le moindre faux-pas pour garder le peloton du classement et remporter le sacre du championnat . Mais les victoires du WAC cachent beaucoup de carences dans les choix tactico-techniques très controversés. Les déclarations contradictoires du coach tunisien Benzerti en disent long sur ces carences.

La RSB de Berkane est allé à Oujda pour battre le MCO sur le score de 1-0, un but inscrit par Hamza Regragui dans le temps additionnel.

Trois matches-nuls ont été enregistrés à l’issue de cette cinquième journée : MAT de Tetouan vs CAYB de Berchid (0-0) et FUS vs DHJ (1-1) et RCOZ de Oued Zem vs ASFAR (0-0).

La BOTOLA PRO D1 et D2 va s’arrêter jusqu’au 12 février 2021. Et pour cause, La participation de la sélection marocaine des Locaux va prendre dans vingt jours au CHAN, prévu au Cameroun. La même période verra aussi dans un mois la participation des Lionceaux de l’Atlas (U20) à la CAN en Mauritanie.