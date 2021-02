6e CHAN : Les Locaux du Maroc à deux pas du sacre

Certes , les Locaux des Lions Indomptables sont favoris bien qu’ils n’aient convaincus lors des matches précédents qu’ils sont capables d’aller en finale et remporter le sacre chez eux. Mais les Locaux des Lions de l’Atlas sont manifestement supérieurs et savent que la qualification pour la finale du 6ème CHAN va leur assurer de conserver le titre qu’ils ont remporté en 2018. Et c’est d’ailleurs, l’objectif majeur tracé par la FRMF dont le président ne jure que d’un second trophée.

Maroc vs à 20 heures, un horaire qui arrange les troupes de Houssine AMMOUTA du fait que le taux d’humidité et de la température baisse à cette heure là.

L’autre demi-finale se joue aussi ce mercredi et mettra aux prises la sélection guinéenne à la sélection malienne.