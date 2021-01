6ème CHAN: Le Maroc étrille l’Ouganda et passe aux quarts de finale 

Il faut dire que les Locaux des Lions de l’Atlas ont tremblé en première période surtout avec le but inscrit à la 26 ème minute par les Ougandais. La face a été sauvée in extremis par le pénalty sifflé par l’arbitre dans le temps additionnel , pénalty transformé par Ayoub Al Kaabi, buteur de l’édition précédente, qui marque son premier but après trois rencontres.

Les buts de la sélection marocaine ont été l’œuvre d’Ayoub El Kaabi (45e sp), Soufiane Rahimi (51e, 80e), Hamza El Massaoui (71e) et Hafidi (92 e).

Le Maroc termine leader de son groupe ‘’C » avec 7 points et se qualifie aux quarts de finale au côté du Rwanda, deuxième avec 5 points.

La sélection marocaine jouera dimanche prochain contre la sélection nationale classée deuxième du Groupe ‘’D », un classement qui se joue entre les sélections guinéenne , tanzanienne et zambienne.

Ce qu’ils ont déclaré après le matche :

Jonathan McKinstry, sélectionneur des Locaux de l’Ouganda

“On aurait pu éviter le penalty après le reste a suivi. Le Maroc a livré un bon match. On pouvait tuer le match mais les Marocains ont été coriaces, le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. On part bredouille avec beaucoup de regrets, cependant on a une assise pour travailler le futur.”

Houcine Ammouta, sélectionneur des Locaux du Maroc

“C’était pas un match pas facile. Les jeunes se sont livrés. On s’attendait à de l’adversité, on a manqué beaucoup d’occasions. On est revenu au score à temps. Après on n’a parlé les buts qui ont fait la différence face à cette équipe ougandaise méritante et combative. C’est un match de référence pour nous.

C’est une compétition relevée, on va reprendre notre souffle. La détermination, la discipline et l’envie seront au rendez-vous »