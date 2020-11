76 millions de doses d’un candidat-vaccin d’origine végétale contre le COVID-19 promises par PMI

Medicago, une société biopharmaceutique basée à Québec, a annoncé qu’elle avait conclu un accord avec les Services Publics et Approvisionnement Canada (SPAC) pour fournir jusqu’à 76 millions de doses de son candidat-vaccin contre le COVID-19, sous réserve de l’approbation de Santé Canada. Innovation, Sciences et Développement Économique (ISDE), un autre ministère du gouvernement fédéral canadien, versera 173 M $ CAN (soit environ 131 M $) à Medicago pour soutenir son développement de vaccins et ses essais cliniques en cours et pour la construction de son site de fabrication de la ville de Québec.

« Nous nous félicitons de la collaboration annoncée entre deux ministères du gouvernement canadien et Medicago pour accélérer les efforts de lutte contre le COVID-19. De meilleurs résultats peuvent être obtenus lorsque les gouvernements et les entreprises unissent leurs efforts afin de promouvoir des objectifs communs pour le bien de tous. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir le travail de Medicago pour développer, accréditer, fabriquer et mettre à disposition un candidat-vaccin contre le COVID-19. Nous espérons tous qu’ils réussiront » a déclaré André Calantzopoulos, PDG de PMI.

Medicago a commencé les tests de la phase 1 sur des volontaires le 14 juillet et prévoit le démarrage des essais de la phase 2 début novembre 2020. Si les essais de la phase 2 sont fructueux, les essais de la phase 3 devraient débuter en décembre 2020. Depuis 2008, Philip Morris Investments BV (PMIBV), filiale de Philip Morris International (PMI) (NYSE: PM), est actionnaire de Medicago (dans laquelle elle détient actuellement environ un tiers du capital) et a soutenu Medicago dans ses efforts innovants en matière de recherche et de développement basés sur les plantes pour les vaccins. L’investissement est conforme aux propres efforts de PMI pour mettre à profit la science et l’innovation. La société japonaise Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) est l’actionnaire majoritaire et le partenaire de PMIBV dans Medicago. Entre autres, le PMIBV et le MTPC apporteront un financement supplémentaire pour soutenir les efforts de Medicago afin de développer un candidat-vaccin contre le COVID-19.