7è Art/Festival international Leonard de Vinci : Le court-métrage à l’honneur à Rabat

Cette manifestation culturelle vise à accroitre les opportunités aux jeunes réalisateurs et néophytes pour embrasser le monde du 7ème art à travers le court-métrage, a affirmé Kamal Tirari, président de l’Association, ajoutant que l’EPAG a dédié des bourses d’études aux lauréats de cette édition pour poursuivre une formation encadrée par des professionnels de l’école. Cette édition est particulière vu la participation d’œuvres cinématographiques internationales, a-t-il relevé, incitant les jeunes réalisateurs marocains, considérés comme la relève espérée, à y participer.

Hicham El Ouali, acteur et membre du jury, a souligné l’importance du festival qui permet à l’étudiant fraîchement diplômé en cinéma de connaître les œuvres cinématographiques, ainsi que des professionnels internationaux.

Avec une participation nationale et internationale diversifiée, des projections quotidiennes de courts métrages en salle, des masters classes, des débats et des rencontres avec des professionnels, marquent l’événement. En outre, le festival a également prévu des Prix pour plusieurs catégories touchant la fiction, le documentaire et le film créatif.

Le Festival Leonard De Vinci du Court métrage de Rabat considère le court métrage comme un lieu unique de renouvellement des écritures et un espace de tous les possibles, où se découvrent et s’aiguisent les nouveaux talents et dans lequel la liberté des créateurs s’exprime de manière éclatante.