Perspectives Med

Amir Ali Hajizadeh a qualifié « d’exemplaire », la sécurité de l’Iran affirmant qu’il n’avait pas besoin de parler des capacités du pays « parce que l’ennemi parle assez des missiles et des capacités de défense de l’Iran ». C’est à ses yeux la « raison pour laquelle, l’ennemi exige d’inclure sur la table des négociations nucléaires nos capacités relatives aux missiles et œuvre à limiter nos capacités en matière de drones », a-t-il expliqué. Et d’ajouter que « les drones iraniens sont une épine dans les yeux des ennemis ».

Le commandant iranien a en outre souligné que « les autorités d’occupation israéliennes savent qu’elles peuvent déclencher la confrontation, mais elles ne seront pas celles qui y mettront fin, la fin sera signée par l’Iran ». Aussi confiant que tranchant, A.A. Hajizadeh a assuré que « le régime sioniste sera détruit s’il nous donne le prétexte nécessaire ».

Le responsable iranien a par ailleurs rappelé qu’Israël est le seul au monde qui parle de sa propre survie et de son existence. « Un régime qui parle de son existence est voué à la destruction et un tel régime ne peut pas parler de la destruction d’autres pays. Les menaces qu’il émet sont principalement destinées pour la consommation interne », a-t-il lancé.