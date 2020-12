A Gaza, les factions palestiniennes manœuvrent ensemble 

Les factions ont expliqué dans un communiqué sur leur plateforme officielle que « la manœuvre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et du travail commun entre les factions de la résistance. Elle illustre également les efforts visant à performer le niveau des préparatifs au combat de manière permanente et continue ».

Et d’ajouter : « les détails et le timing de ces manœuvres seront officiellement annoncés conformément aux exigences sur le terrain ».

L’Unité commune des factions de la résistance a en outre appelé tous « à faire preuve de responsabilité et à recueillir les informations relatives à ce sujet auprès de ses sources officielles ».

Il convient de noter que ces manœuvres inédites coïncident avec l’anniversaire de l’agression israélienne contre la bande de Gaza en décembre 2008.

Tel-Aviv se prépare

Comme il est tout aussi opportun de souligner que depuis la défaite israélienne dans la seconde guerre du Liban en 2006, l’institution militaire israélienne a mis en place trois plans pour éviter un nouveau revers, en cas de guerre.

« Tefen », mis au point par Gaby Ashkenazi, chef d’état-major (2008-2012) avait comme objectif de revaloriser les forces terrestres israéliennes dont le manque de combativité a été diagnostiqué, notamment par la commission Winograd, comme étant l’une des causes du revers israélien dans le sud libanais, face aux combattants du Hezbollah. Cet échec s’était surtout traduit par la mise en échec des objectifs que les israéliens s’étaient assignés : les soldats israéliens kidnappés n’ont pas été libérés, la branche militaire du Hezbollah n’a pas été « éradiquée », ses combattants patrouillent toujours au Sud-Liban et son chef Hassan Nasrallah a survécu à plusieurs tentatives d’élimination.

Ce plan s’est fixé de perfectionner les capacités des troupes au sol, en menant des manœuvres terrestres en coordination avec l’armée de l’air. Il s’est poursuivi avec l’avènement de Benny Gantz à la tête des forces armées israéliennes. Celui-ci a préconisé « le retour à l’essentiel », en réhabilitant les capacités des forces terrestres.

Puis ce fut le tour au plan Gideon (2015-2020), mis sur pied par son successeur le chef d’état-major Gadi Eisenkot, qui tout en continuant à mettre l’accent sur l’infanterie en perfectionnant la qualité des entraînements et des équipements, a reconsidéré son rôle dans la doctrine de combat israélienne. Il a redéfini la relation entre les deux sphères militaire et politique.

Durant la guerre 2006, les militaires ont blâmé les politiques pour leur incohérence.

C’est Aviv Kochavi qui, succédant à Eisenkot en 2019, a préconisé le troisième plan baptisé Tnouva, l’Élan (2020-2025).

Il a directement commencé à organiser des dizaines d’ateliers au sein de l’armée israélienne, avec la participation d’un grand groupe d’officiers de réserve. Le but étant de développer un plan pluriannuel, dans tous ses détails, pour compléter l’état de préparation de l’armée israélienne, de sorte qu’elle puisse réaliser la victoire sur le plan stratégique opérationnel.

Il s’agit en d’autres termes d’établir un plan de guerre en vue de réhabiliter toutes les unités de combat dans toutes leurs formes. Il s’est concentré principalement sur les premières sources de menace, à savoir le Hezbollah au Liban et la résistance palestinienne dans la bande de Gaza.

Sa finalité consiste à réaliser un exploit militaire de haut niveau en un laps de temps court et à un prix bas, en provoquant un choc majeur du côté de la résistance. Et ce grâce à un processus intégré de participation de tous les bras de l’armée israélienne, dès les premiers moments de la bataille, et en mettant l’accent sur le rôle des manœuvres au sol. Sans une offensive terrestre massive des forces, il n’y a aucune chance de remporter la victoire, estime Kochavi qui a fixé pour son plan la destruction de 50 à 60% des forces et des capacités de l’ennemi, dans le moins de temps possible et aux prix le plus bas, en particulier sur le front intérieur israélien. Avec l’affirmation que l’entrée terrestre vise à détruire les capacités de l’ennemi, pas l’occupation des territoires.

Une unité d’élite de combat appelée « Unité à plusieurs niveaux » a été mise en place intégrant une aptitude de combat supérieure, avec une grande capacité d’analyse des renseignements et de gestion des dispositifs techniques.

En même temps, sur le champ de bataille, elle est directement reliée à travers le soldat à toutes les branches de l’armée, aviation, infanterie et marine. Elle dispose du pouvoir de donner des ordres directs pour activer les capacités de ces bras, directement et rapidement.