A.Guterres à Moscou et Kiev : Que peut le « machin » dans le bras de fer russo-occidental…

«Le mardi 26 avril, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres arrivera à Moscou pour des discussions avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il sera également reçu par le président Vladimir Poutine», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, vendredi 22 avril. Il s’agira de la première rencontre entre le chef d’Etat et le patron des Nations unies depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, déclenchée le 24 février dernier.

Selon l’AFP, A. Guterres a envoyé le 19 avril des lettres au chef d’Etat russe et à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, afin de leur demander d’être reçu dans leurs pays respectifs. D’après la même agence de presse, le secrétaire général de l’ONU n’a eu jusqu’à présent que très peu de contacts avec le président ukrainien, avec lequel il n’a eu qu’un échange téléphonique, le 26 février. Dans le contexte de ce conflit, A. Guterres a accusé la Russie de violer la Charte de l’ONU en envoyant des troupes en Ukraine et a demandé aux deux parties d’arrêter les combats pour une «pause humanitaire» de quatre jours à l’occasion de la Pâque orthodoxe.

En parallèle, une longue conversation téléphonique a eu lieu entre V. Poutine et Charles Michel, président du Conseil européen,. L’évolution de la situation en Ukraine a été discutée en détail. C. Michel a informé de ses contacts avec les dirigeants ukrainiens lors de sa récente visite à Kiev.

V. Poutine a présenté les objectifs réévalués de l’offensive russe en Ukraine à la suite de la prise de Marioupol par les forces armées de son pays. Le président de la Fédération de Russie a, à ce titre, considéré que Bruxelles pourrait influencer les autorités ukrainiennes afin qu’elles mettent fin aux bombardements dans le Donbass. «Il a été noté que Bruxelles pourrait influencer les autorités de Kiev afin de les forcer à cesser les bombardements massifs des localités du Donbass et les autres violations flagrantes du droit international humanitaire», rapporte ainsi le Kremlin dans un communiqué.

D’après la même source, V. Poutine a également épinglé les «déclarations irresponsables des représentants de l’UE» quant à la nécessité de résoudre la situation en Ukraine par des moyens militaires. Le chef d’Etat a également regretté le refus selon lui de responsables de l’UE, de considérer les crimes de guerre commis par les forces ukrainiennes, que les autorités russes ont dénoncés. Enfin, V. Poutine a évoqué auprès de C. Michel les mesures que les forces russes prendraient afin de protéger la population civile : l’ouverture de couloirs humanitaires et «l’annonce de cessez-le-feu pour évacuer en toute sécurité les civils de la zone de guerre», selon le communiqué du Kremlin.

Après la «libération» de Marioupol par les forces russes, le président russe a suspendu l’assaut sur le site industriel d’Azovstal, pour des raisons humanitaires, a-t-il avancé auprès de C. Michel.

De son côté, le président du Conseil européen, qui représente les Etats membres de l’UE, a demandé au président russe lors de leur entretien téléphonique de garantir des corridors humanitaires à Marioupol à l’occasion de la Pâque orthodoxe. «Appel avec le président Poutine. Les corridors humanitaires à Marioupol et dans les autres villes assiégées doivent être immédiats, spécialement à l’occasion de Pâques orthodoxe» dimanche 24 avril, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Plus largement, C. Michel a précisé sur Twitter avoir «réitéré» la position de l’UE lors de sa conversation avec V. Poutine en fin de matinée, qui a duré une heure et demi : «Soutien à l’Ukraine et à sa souveraineté, condamnation et sanctions contre l’agression de la Russie».