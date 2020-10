A. Guterres dénonce les dérapages militaristes du Polisario

«Du 1er septembre 2019 au 31 septembre 2020, la MINURSO a relevé 61 violations commises par les deux parties» dont la répartition est la suivante : 8 attribuées aux Forces armées royales, dont 7 générales et une portant sur l’interdiction de la liberté de circulation, et 53 aux milices du Polisario dont 13 générales et 40 concernent la circulation, révèle Antonio Guterres dans le paragraphe 24 du document.

Le rapport souligne que les travaux d’entretien entrepris par les FAR à l’Ouest du mur de sécurité à Oum Driga et Aousserd ont «dépassé le niveau autorisé en ajoutant une série de pierres» pour renforcer le mur. La MINURSO, précise le Portugais, a essayé de convaincre l’armée marocaine de les retirer mais sans succès. Dans une lettre datant du 16 avril 2020, adressée aux services de Colin Stewart, les FAR justifient les fortifications par le souci de réduire le mouvement des véhicules des trafiquants de drogue.

Le rapport du secrétaire général confirme, par ailleurs, les tensions entre la MINURSO et le mouvement séparatiste. Le Front a «continué d’interdire aux patrouilles de la Mission d’accéder à la majorité de ces unités ainsi qu’à des zones et sites spécifiés dans les 2e et 5e régions militaires. Ce qui constitue des violations répétées de l’accord militaire n°1», constate le secrétaire général de l’ONU dans le paragraphe 28 de son rapport.

Le rejet par le chef de la MINURSO des requêtes du Front de tenir des réunions à Bir Lahlou est, d’ailleurs, la cause principale de la détérioration des relations entre les deux parties. Depuis, les Casques bleus ne sont plus autorisés à «inspecter» les positions militaires du Polisario, marquant ainsi une rupture avec «des pratiques ayant longtemps prévalu».

Le mouvement de Brahim Ghali a également empêché les militaires de la MINURSO d’examiner les constructions réalisées dans les zones situées à l’Est de mur de sécurité. Le paragraphe 7 de la résolution 2440, votée le 31 octobre 2018 par les membres du Conseil de sécurité enjoint au Polisario à «respecter pleinement les engagements qu’il a pris auprès de l’Envoyé spécial au sujet de Bir Lahlou, Tifariti et la zone tampon à Guerguerat», a rappelé A. Guterres.

Signe du raidissement des positions des milices du Polisario envers la MINURSO est «l’expulsion d’une unité du service de lutte anti-mines de l’ONU venue procéder aux activités de déminage à Bir Lahlou», déplore A. Guterres.

Le rapport relève également une multiplication des «incursions» des éléments armés du Front dans les «zones tampons». Le document note que le Polisario a installé, en janvier, mars et avril, des armes lourdes à Agounit, Tifariti et Bir Lahlou. Le Polisario a rejeté toutes les demandes émanant de la MINURSO de les retirer, précise le paragraphe 32 du rapport.

Bien avant son 15e congrès, organisé fin décembre 2019 à Tifariti, le Front a décidé de revoir sa «coopération» avec la MINURSO.



Calme saharien

Guterres a aussi fait part de sa pleine satisfaction au sujet de la coopération avec les Forces Armées Royales (FAR), notamment pour l’excellent niveau d’échanges dans le cadre du mécanisme bilatéral de travail et de coordination qui regroupe les FAR et la MINURSO, ce qui a permis de résoudre un nombre important de questions en suspens.

Le patron de l’ONU a également mis en exergue le soutien significatif apporté par le gouvernement marocain à la MINURSO, citant notamment «la fourniture rapide des résultats des tests Covid-19 pour le personnel de la Mission onusienne», ainsi que « l’accès du personnel onusien aux vols spéciaux », facilitant ainsi grandement les rotations du personnel de la MINURSO.

Dans ses recommandations aux membres du Conseil de sécurité, le chef de l’ONU a réitéré sa pleine satisfaction vis-à-vis de la coopération entre les autorités marocaines et la MINURSO, rappelant à cet égard qu’il s’était félicité, lors de son dernier rapport, de la pleine coopération des FAR avec la Mission onusienne.

En outre, et c’est important de le relever au moment où les séparatistes ruent dans les brancards, la situation au Sahara marocain demeure calme, a assuré le Secrétaire général de l’ONU dans son dernier rapport au Conseil de Sécurité. A. Guterres a mis en relief les investissements du Maroc dans ses Provinces du sud en citant, notamment, la construction d’un nouveau port à environ 70 kilomètres au nord de Dakhla.

Les rapports du Secrétaire général citent, depuis 2016, les efforts de développement économique et les projets d’infrastructure du Maroc dans son Sahara.

Cet essor économique est accompagné par le renforcement et la consécration juridique de la pleine souveraineté du Maroc sur ses Provinces du sud, à travers l’adoption de deux lois actualisant les limites des eaux territoriales et y incluant les côtes du Sahara marocain. « Le 22 janvier, la Chambre des Représentants du Maroc a adopté deux lois mettant à jour les limites de ses eaux territoriales et de sa zone économique exclusive qui ont inclu les eaux au large des côtes du Sahara », indique le rapport du SG de l’ONU.

Le rapport, soumis au Conseil de sécurité en application de la résolution 2494, mentionne également les inaugurations historiques des Consulats généraux par dix pays africains dans les villes de Laâyoune et Dakhla. « Entre le 18 décembre 2019 et le 12 mars 2020, le Burundi, la République centrafricaine, les Comores, la Côte d’Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Gambie, la Guinée, le Liberia et São Tomé et Principe ont inauguré des consulats généraux à Laâyoune ou Dakhla », a souligné A. Guterres.

On comprend dès lors la rage dans laquelle se retrouvent plongés les séparatistes et leurs mentors.