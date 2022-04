A.Guterres tente d’apaiser la tension en Palestine : En faisant la promotion de la solution à deux Etats…

Lors d’appels téléphoniques séparés avec le président palestinien Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Naftali Bennett, le SG de l’ONU a abordé aussi la situation à Al-Qods et les efforts visant notamment à désamorcer les tensions actuelles et à rétablir le calme, selon un communiqué de l’ONU.

Lors de ces entretiens, A. Guterres a également a réitéré que le statu quo sur les lieux saints doit être maintenu et respecté. Il a, par ailleurs, exprimé sa préoccupation quant à la situation financière de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Fondée en 1949, l’UNRWA gère l’accueil, l’enseignement, les soins de santé, la protection sociale et l’octroi de microcrédits pour 5,7 millions de Palestiniens réfugiés en Syrie, au Liban, en Jordanie ou présents dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris à Al Qods-Est. En raison d’une crise financière sans précédent, l’agence onusienne a réduit son budget de 500 millions de dollars au cours des cinq dernières années en adoptant des mesures drastiques, notamment la réduction du personnel, l’arrêt des opérations d’entretien et des investissements nécessaires dans ses infrastructures, l’augmentation de la taille des classes à 50 élèves par enseignant et la réduction de l’aide humanitaire vitale.