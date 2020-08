A. Hamdok à Juba pour sceller la paix au Soudan… 

Après dix mois de négociations, Khartoum et les principaux groupes armés du Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil Bleu se sont enfin mis d’accord sur le partage du pouvoir, sur la sécurité, la justice, le retour des réfugiés. Une dizaine de mouvements a paraphé le document et est prête à signer l’accord final ce lundi à Juba.

Parmi eux figure le Front révolutionnaire soudanais, qui regroupe quatre groupes armés. Pour le porte-parole de cette coalition Mohammed Zakaria, cet accord qui devrait mettre fin à dix-sept ans de guerre civile est une victoire.

Le document prévoit notamment le démantèlement des groupes armés, leur intégration dans l’armée régulière ou encore la participation de ces mouvements au gouvernement de Khartoum. Il mentionne également une justice pour les crimes commis durant la guerre civile au Darfour et la coopération de Khartoum avec la Cour pénale internationale à La Haye. Deux mouvements n’ont pas pris part aux négociations. Mais Khartoum espère encore pourvoir les convaincre de déposer les armes.

Un an après son accession au pouvoir, le gouvernement Hamdok avait fait de cet accord avec les groupes armés une priorité pour ramener la paix dans le pays et tourner la page des années d’Omar el-Béchir.