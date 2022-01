A.J. Mohammed Ali extradé au Bahreïn : La Serbie tourne le dos à la Cour européenne des droits de l’homme

Agé 49 ans, cet opposant bahreïni a été condamné dans son pays à trois peines de prison à vie. Les autorités de Manama l’accusent d’actes de terrorisme, meurtre et détention d’explosifs. Ce à quoi rétorque Human Rights Watch (HRW) en soulignant que ce dissident politique a été arrêté et torturé après avoir participé aux manifestations de 2007 à Bahreïn contre le pouvoir.

En 2011, le « printemps arabe » qui a soufflé sur ce pays a été réprimé dans le sang. Obligeant A.J. Mohammed Ali à fuir son pays deux ans plus tard. En novembre dernier, il est arrêté en Serbie. La Cour européenne des droits de l’homme demande à ce qu’il ne soit pas extradé vers Bahreïn parce qu’il risque, selon elle, d’être torturé. Mais elle n’est pas entendue.

La Serbie a procédé à cette extradition sur la base d’un mandat d’arrêt international émis par Interpol. L’instance policière a été sous le feu des critiques récemment après avoir élue à sa tête un dignitaire émirati qui plus est accusé d’atteintes graves aux droits humains dans son pays. L’ONG BIRD, a dénoncé une « extradition scandaleuse par le gouvernement serbe qui condamne quelqu’un à la torture et à la prison à vie ».

Le Parlement européen a estimé dans une résolution votée l’année dernière que, depuis 2011, « les autorités bahreïnies n’ont cessé de bafouer et de restreindre les droits et les libertés de la population ».