À Jeddah et Jubail, des sites d’Aramco ciblés: Drones et missiles mis à contribution

Depuis 2015, l’Arabie saoudite conduit une coalition militaire contre ces rebelles. Les rebelles houthis du Yémen ont affirmé le 12 avril avoir dirigé des attaques contre l’Arabie saoudite en lançant 17 drones et missiles sur différentes cibles dont des installations du géant pétrolier Aramco. Des raffineries d’Aramco à Jeddah et à Jubail ont été «visées avec dix drones», a annoncé la chaîne de télévision Al-Massirah, contrôlée par les Houthis. Les rebelles affirment également avoir visé des «position militaires sensibles à Khamis Mushait et Jizan avec cinq drones et deux missiles balistiques».

L’opération appelée «30 Chaabane», le mois lunaire qui précède celui du jeûne musulman de ramadan, a duré toute la nuit du 11 au 12 avril et s’est achevée à l’aube. Elle a «atteint ses objectifs avec l’aide de dieu», ont affirmé les Houthis.

Les autorités saoudiennes n’ont pas confirmé d’attaques contre des installations pétrolières. La coalition militaire menée par Ryad au Yémen voisin, a cependant indiqué dans la nuit que six drones lancés depuis le Yémen avaient été interceptés, sans faire état de victimes. L’Arabie saoudite conduit une coalition militaire qui intervient au Yémen depuis 2015 contre les rebelles houthis en appui du gouvernement yéménite. Elle a confirmé de nombreuses attaques de ces rebelles contre des installations d’Aramco, des aéroports et autres objectifs civils ces derniers mois.