A la CNUCED, le Maroc plaide en faveur des ODD

Lors de cette réunion, présidée par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, les participants ont examiné le rapport de la réunion d’experts pluriannuelle sur l’investissement, l’innovation et l’entreprenariat pour le renforcement des capacités productives et un développement durable, ainsi que le rapport du Groupe de travail intergouvernemental d’experts des normes internationales de comptabilité et de publication. Le Secrétariat a présenté, de son côté, les progrès réalisés dans la promotion et le renforcement des synergies entre les trois piliers des travaux de la CNUCED dans les domaines de compétence de la Commission.

A cette occasion, le directeur de la division de l’investissement et des entreprises de la CNUCED, James Zhan, a donné un aperçu des résultats obtenus par la division dans les trois domaines d’activité de la CNUCED depuis la 14ème session de la CNUCED. Il a également décrit la stratégie de la division, axée sur la mobilisation des investissements et leur orientation vers les secteurs pertinents pour la réalisation des ODD.

Pour sa part, la Directrice de la Division de la technologie et de la logistique de la CNUCED, Shamika Sirimanne, a présenté les activités relatives à la recherche et l’analyse dont notamment la publication phare : le Rapport 2020 sur la technologie et l’innovation, publié en juillet 2020 et qui étudierait les effets des technologies sur les inégalités. En ce qui concerne la coopération technique, elle a souligné l’importance des examens des politiques de la science, de la technologie et de l’innovation et des examens des politiques en matière de technologies de l’information et de la communication, des stratégies de commerce électronique, de l’initiative « e.Trade for All » et des évaluations rapides de l’état de préparation au commerce électronique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Dans sa déclaration, la délégation marocaine a salué la contribution du programme de la CNUCED sur les investissements et les entreprises au renforcement du développement durable dans les pays en voie de développement, mettant en avant le rôle essentiel des investissements dans la réalisation des Objectifs de développement. Dans cette déclaration, Abderrahim Ait Slimane, ministre-plénipotentiaire auprès de la mission du Maroc à Genève, a souligné l’impact de la pandémie sur la diminution du flux des investissements directs étrangers dans le monde, relevant que le Maroc a été le seul pays africain à maintenir un niveau robuste des flux d’IDE grâce au profil diversifié des IDE et à la présence de grands investisseurs dans les industries manufacturières, y compris l’automobile, l’aérospatiale et les textiles. Il a plaidé, dans ce sens, pour une coopération régionale accrue pour améliorer le cadre des IED en Afrique et encourager davantage le flux d’IED intra-africains. Il s’est attardé, en outre, sur l’importance de l’accord sur la zone de libre-échange africaine en ce sens qu’elle offre une occasion sans précédent de faciliter les coûts du commerce et des investissements transfrontaliers intra-africains.

La délégation marocaine a félicité, dans ce contexte, la CNUCED pour son assistance au projet de protocole d’investissement au titre du l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine, a-t-il ajouté.

La présidence par le Maroc de cette session a été hautement appréciée aussi bien par les Etats membres, que par le leadership et le Secrétariat de la CNUCED, qui ont rendu hommage à la politique du Maroc en matière de développement et à son fort soutien à tous les agendas concernant la politique prônée et promue par la CNUCED.