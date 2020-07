A la frontière avec le Liban, l’armée israélienne voit double ! 

Selon l’armée israélienne, lundi aux alentours de 15h30, un commando est entré sur le territoire contrôlé par Israël depuis le Liban. L’intrusion a eu lieu dans la zone des fermes de Chebaa, une région montagneuse située à la frontière entre le Liban, la Syrie et Israël et également revendiquée par le Liban.

« Nous les avons surveillés grâce à nos observateurs de terrain, notre renseignement et nos caméras, a déclaré le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole de l’armée israélienne. Juste après qu’ils aient franchi la ligne bleue, nous avons ouvert le feu. Nous avons été capables de déjouer l’attaque. Nous avons confirmé visuellement que les terroristes sont retournés au Liban ».

Selon le lieutenant-colonel israélien, l’accrochage a donné lieu à un échange de tirs. Dans la soirée, le Hezbollah a affirmé pour sa part qu’il n’avait « pris part à aucun accrochage ». Mais le mouvement promet de venger ultérieurement la mort d’un de ses membres la semaine dernière près de l’aéroport de Damas, en Syrie, dans une frappe attribuée à Israël.

« Le Hezbollah joue avec le feu », a accusé, lundi soir, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. La force de maintien de la paix de l’ONU dans le Sud-Liban appelle, elle, les deux parties « à la plus grande retenue ». Israël avait chargé l’ONU de transmettre un message au Hezbollah prétendant que Tel-Aviv n’était pas au courant de la présence d’Ali Kamel Mohsen dans l’endroit visé et n’avait pas non plus l’intention de le tuer.

Neftali Bennett, ex-ministre israélien de la guerre, a regretté le fait qu’une « équation controversée (équation de dissuasion) soit en vigueur entre l’entité sioniste et le Hezbollah, en allusion à la riposte certaine de la Résistance à tout bombardement israélien visant le Liban ou coûtant la vie à un des combattants du Hezbollah en Syrie.

Le résultat de cette équation, selon Bennett, c’est que « les Israéliens marchent sur la pointe des pieds par crainte du Hezbollah ».

Même son de cloche pour Avigdor Lieberman, lui aussi ancien ministre israélien de la guerre,. Ce dernier a déclaré que « Nasrallah a malheureusement prouvé qu’il tient ses promesses ». « Un membre du Hezbollah a été tué à Damas et c’est tout le nord (d’Israël) qui est paralysé », a-t-il lancé.

Un ex-officier du Mossad, Jack Narya, ayant opéré plusieurs années au Liban, a pour sa part critiqué le fait qu’ « Israël a beaucoup peur de s’impliquer de nouveau dans le bourbier libanais ».

Lors d’une émission avec la télévision israélienne arabophone i24, il a déclaré qu’ « Israël a commis une erreur en laissant le Hezbollah se renforcer depuis la guerre de juillet 2006 ». Il a énuméré « les dépôts d’armes et les tunnels creusés à la frontière ».