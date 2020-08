A la présidentielle guinéenne, O. Kaba tient tête à A. Condé 

« J’accepte d’être le candidat de notre parti à la prochaine présidentielle de notre pays », a déclaré le leader du Pades, réaffirmant sa confiance en ses chances du succès, lors de la convention nationale du Parti des démocrates pour l’espoir (Pades) . « Le Pades s’est résolument engagé à ne pas jouer à la stratégie de la chaise vide. Il s’opposera frontalement au régime lors des prochaines consultations électorales. Alors aux pessimistes qui pensent que le Pades ne fera que crédibiliser des élections perdues d’avance, nous disons qu’ils se trompent », a-t-il ajouté.

O. Kaba a profité de l’occasion pour dresser un violent réquisitoire contre le régime Condé, notamment par rapport aux dernières élections communales et référendaires : « Ces élections controversées ont été réalisées dans un climat d’hostilité, de brutalité et d’intimidation sans aucune limite », a-t-il lancé. De son côté, le parti présidentiel tiendra sa convention les 5 et 6 août prochains pour désigner son candidat.