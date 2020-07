A la RAM, le take-off sera laborieux

L’Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL) rejette le plan de sauvetage proposé par le top management de Royal Air Maroc. «A moyen terme, la reprise du même niveau d’activité, étant prévue pour l’année 2023, nécessite-t-elle de se séparer de son outil de travail en vendant les avions et de sacrifier ses compétences en licenciant son personnel?», s’interroge l’AMPL dans un communiqué.

Il faut rappeler que le plan de sauvetage élaboré par la direction de la compagnie nationale détaille les mesures de toute relance au grand dam de 858 employés, dont 180 pilotes, à sacrifier sur l’autel de l’austérité, la réduction de la flotte de 20 avions, dont 4 Boeing 787, et last but not least, l’arrêt momentané de certaines dessertes.

En dénonçant les mesures préconisées par le top-management, l’AMPL fait ainsi pression sur la direction de la compagnie aérienne qui estime, elle, que les critères définis pour procéder à un plan social, accepté par l’Etat pour toute entreprise qui accuserait une perte de 50% de son chiffre d’affaires, seraient réunis.

Abdelhamid Addou, PDG aux commandes de la compagnie, a perdu de sa superbe face à une bronca qui avait déjà mis en avant le poids des pilotes de la compagnie, au point de pousser l’Etat à recourir à une « militarisation » de leur formation (à l’instar de ce qui s’est déjà vérifié avec l’ONCF) pour éviter toute paralysie de la compagnie en cas de conflit social aigu.

La question qui se pose serait de savoir si l’actuel Top management auquel on a reproché dans un passé récent un dialogue social biaisé, selon les centrales syndicales, est capable de produire des alternatives plus porteuses qu’une simple navigation à vue, en rassurant et l’Etat et le personnel, sur sa capacité à gérer le take-off attendu. Surtout que le gouvernement a décidé de voler au secours de la compagnie en prévoyant près de 6 milliards de dirhams d’aide au décollage.