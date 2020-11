A la Santé, on ne se fait plus d’illusions sur l’état critique de la pandémie

Dans le Royaume, la situation épidémiologique actuelle «suscite inquiétude et peur» au regard de la vitesse de propagation du nouveau coronavirus au sein de la population. Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé, en a fait le constat lundi, déplorant «ce revers après que notre pays a bien maîtrisé la situation, jusqu’à l’allègement du confinement sanitaire». Revers imputable, assure le ministre, au «relâchement au niveau du respect des mesures préventives et des mesures de sécurité sanitaire avec la reprise des activités dans les milieux professionnels et éducatifs», qui s’est accompagné de l’«exacerbation des comportements et des pratiques individuelles risquées». Le remède miracle reste la vaccination de la population.