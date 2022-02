A la veille de l’arrivée de S. Choïgou en Syrie : Un attentat meurtrier à Damas

A Damas, un soldat syrien a été tué et 11 autres ont été blessés dans une explosion à proximité de la place des douanes. « Vers 7:25 au matin d’aujourd’hui un engin piégé planté dans un autobus lit militaire a explosé dans la ville de Damas a proximité de la place des Douanes. Il en a découlé le martyre d’un soldat et 11 blessés », a rapporté une source militaire pour l’agence syrienne officielle Sana.

A noter que le mois d’octobre dernier, deux engins piégés avaient également explosé dans un autobus sur le point Jisr al-Raïs à Damas, tuant 14 personnes.

Ce nouvel attentat intervient à l’heure où Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, était attendu dans la capitale syrienne. Arrivé pour superviser les manœuvres aéronavales déclarée en Méditerranée orientale, le ministre russe s’est aussi entretenu avec le président syrien Bachar el-Assad et inspecté une base aérienne russe dans ce pays, a annoncé mardi l’armée russe dans un communiqué.

S. Choïgou et B. Assad se sont chaleureusement serré la main, tout sourire, au début de leur rencontre à Damas, selon des images diffusées par l’armée russe. Le ministre russe de la Défense « a informé le président syrien des manœuvres effectuées dans la partie orientale de la Méditerranée par la flotte russe », a-t-elle précisé dans un communiqué. Ils ont également évoqué la coopération militaire et technique entre ces deux pays alliés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, ainsi que l’ « assistance humanitaire russe à la population syrienne qui souffre des sanctions des Etats-Unis et d’autres pays occidentaux », selon la même source. S. Choïgou, homme fort dans le système poutinien a également inspecté la base aérienne russe de Hmeimim, dans l’ouest de la Syrie, ajoute le communiqué.