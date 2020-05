A l’occasion de la Nakba, la Ligue arabe fustige la politique annexionniste d’Israël

L’exécution par les autorités d’occupation israéliennes de leurs plans d’annexion de parties du territoire palestinien occupé en 1967, y compris la vallée du Jourdain, la mer morte du nord, ainsi que les terres où sont implantées les colonies israéliennes et leurs environs, “représente un nouveau crime de guerre qui s’ajoute au registre israélien de crimes contre le peuple palestinien”, indique la Ligue arabe dans un communiqué à l’occasion du 72è anniversaire de la Nakba (15 mai de chaque année).

Les violations flagrantes de la Charte et des résolutions des Nations Unies et du droit international menacent l’option d’un consensus international comprenant une solution à deux États, réduisent à néant toutes les chances de paix conduisant à la réalisation de cette solution et créent une réalité raciste coloniale qui conduira à une détérioration de la situation et menacera la sécurité et la stabilité régionales et internationales, indique le communiqué.

Par ailleurs, l’organisation panarabe a souligné que cet anniversaire survient à un moment où les souffrances du peuple palestinien augmentent avec la propagation du coronavirus et où l’occupation israélienne intensifie ses pratiques et politiques d’occupation afin de réaliser ses plans d’annexion, de renforcer le contrôle sur les résidents d’Al-Qods Est, d’achever les opérations de nettoyage ethnique contre les citoyens palestiniens dans la vallée du Jourdain et de poursuivre ses pratiques croissantes de meurtre, de démolition et de déplacement.

Le peuple palestinien “ne sera pas seul à faire face à cette agression et à la spoliation déclarée de la terre de sa patrie et de ses droits garantis par les chartes et résolutions internationales”, indique la Ligue arabe, ajoutant que ce peuple militant ne cédera pas à cette agression et ne relâchera pas ses efforts pour défendre ses droits, son identité et son existence, avec le plein soutien des peuples et des nations qui croient aux valeurs et principes de justice et de paix.

La Ligue arabe a appelé la communauté internationale et l’Organisation des Nations Unies avec tous ses organes à assumer leurs responsabilités en offrant une protection internationale au peuple palestinien et en faisant pression sur les autorités d’occupation pour qu’elles cessent leur agression sur les territoires palestiniens occupés.

Elle a également souligné la nécessité d’œuvrer pour faire respecter le droit international et les décisions de légitimité internationale liées à la cause palestinienne et de mettre fin à ce grief historique en faisant cesser l’occupation et en permettant au peuple palestinien d’exercer ses droits inaliénables à la liberté.

La Ligue a en outre réitéré son plein soutien au peuple palestinien, louant sa lutte et ses sacrifices constants pour accéder à la liberté et à l’indépendance, et pour la création d’un État palestinien indépendant avec Al-Qods Est pour capitale.