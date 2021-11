A Moscou, on juge sévèrement les Energies renouvelables : Elles sont aussi polluantes

Les énergies renouvelables ne sont pas une raison pour abandonner complètement des sources d’énergie traditionnelle, vu les effets indésirables qu’elles peuvent aussi avoir sur l’environnement, explique N. Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe dans une interview au quotidien russe Komsomolskaïa Pravda. De plus, il évoque nombre de problèmes liés à leur mise en place. « Il est clair que la transition des combustibles fossiles vers la production d’énergie renouvelable ne peut être que progressive. Compte tenu de l’instabilité des systèmes d’énergie verte, ainsi que des problèmes émergents en matière de production et d’élimination des équipements, les rumeurs d’un abandon radical imminent des sources d’énergie traditionnelles sont très exagérées », souligne N. Patrouchev.

Les sources d’énergie alternatives dans leur ensemble ne sont pas respectueuses de l’environnement, estime l’homme politique russe. « Nous observons une baisse moyenne de la température d’environ cinq degrés dans les endroits où les centrales solaires sont en service, ce qui a un impact négatif sur la flore et la faune. En outre, les vapeurs de substances toxiques utilisées dans le fonctionnement des convertisseurs de lumière solaire ont un impact négatif sur les humains », a-t-il expliqué, se référant à des conclusions scientifiques.

L’élaboration de ces dispositifs est dangereuse pour la nature, ajoute-t-il. Il rappelle que lors de la production d’un seul panneau solaire, des dizaines de kilogrammes de dioxyde de carbone sont émis dans l’atmosphère. »La fabrication des panneaux des centrales solaires, ainsi que l’extraction des métaux rares qui les composent, est un processus qui demande beaucoup d’énergie et se situe dans des pays qui ont tendance à utiliser des centrales au charbon », a relaté N. Patrouchev.

L’impact des parcs éoliens sur la nature n’a pas été laissé de côté non plus par le secrétaire du Conseil de sécurité russe. D’après lui, ils ne sont pas complètement sûrs pour l’environnement et ont eux aussi un effet néfaste. « Des problèmes similaires s’appliquent aux parcs éoliens, qui ne sont pas eux-mêmes une source de carbone. Leur installation nécessite de grandes surfaces de terrain. Des oiseaux meurent lors de collisions directes avec les pales. Les vibrations à basse fréquence transmises par le sol ont un impact négatif sur la faune et la flore », a énuméré l’homme politique.

Qui plus est, il existe le problème du remplacement constant des pales des éoliennes, ajoute-t-il. « Les États-Unis exportent 80 % des panneaux solaires et éoliens usés vers les pays asiatiques et africains, tandis que l’Europe en exporte plus de la moitié. Ces manœuvres sont menées par l’Occident sous le couvert d’une assistance technologique aux États en développement. »

Le responsable russe a également listé les désavantages de la généralisation de véhicules électriques dont la production est à la mode dernièrement dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique. « En outre, l’utilisation massive de voitures électriques nécessitera de l’électricité pour les recharger, ce que les centrales solaires et éoliennes ne sont pas en mesure de produire avec le développement actuel de la technologie. »

Quant à l’utilisation des biocarburants, elle réduit, avec la pollution atmosphérique, les ressources alimentaires et augmente les prix des denrées alimentaires, a-t-il avancé. « Compte tenu de l’accent mis actuellement sur l’énergie solaire et éolienne, ainsi que sur la production de véhicules électriques, l’extraction des métaux de terres rares utilisés dans la production de batteries devrait croître au moins trois à cinq fois plus vite qu’au cours des dernières années, et l’extraction du cobalt et du lithium devrait être multipliée par des dizaines de fois. Cela entraînera l’augmentation des terres perturbées par l’extraction minière », a résumé secrétaire du Conseil de sécurité russe.