A Nouakchott, la sécurité du Sahel en question

Entre les réunions de Pau et Nouakchott, l’élimination le 3 juin d’Abdelmalek Droukdal, chef d’Al-Qaïda au Maghreb n’est pas à minorer même s’il est difficile d’estimer l’impact qu’aura la restructuration d’Aqmi sur les opérations des groupes qui lui sont affiliés tels que le GSIM et donc par ricochet sur la stratégie de lutte anti-terroriste menée au Sahel. Le chef de l’Etat français qui a fait le déplacement en Mauritanie ne manquera pas d’écouter ses pairs africains. Car cette réunion sera marquée par la présence de Moussa Faki Mahamat, pour l’Union africaine, et Louise Mushikiwabo, pour l’OIF, tout comme le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. Les discussions seront ensuite élargies en visio-conférence aux dirigeants italien et allemand. Ce sera l’occasion de faire un point sur la stratégie engagée, il y a près de six mois, lors de la dernière réunion à Pau, dans le sud-ouest de la France. Un semestre qui, du point de vue français, a été propice pour l’opération Barkhane.

Le sommet de Pau avait acté au mois de janvier une meilleure coordination entre Barkhane et les armées nationales. Le rythme des opérations s’est effectivement accéléré sur le terrain, mais au détriment parfois des civils. « Les efforts de ces armées nationales se sont accompagnés d’une dégradation de leur comportement envers les civils » constate Alain Antil, directeur du Centre Afrique subsaharienne de l’Institut français des relations internationales (Ifri). Amnesty International a de son côté recensé 199 incidents liés aux forces armées sahéliennes entre février et avril dernier.

Ces six derniers mois ont par ailleurs confirmé l’effondrement sécuritaire du Burkina Faso. « Toutes les provinces sont touchées » résume Mahamadou Sawadogo, spécialiste des questions d’extrémisme violent. Dans ce contexte difficile, le gouvernement a décidé en janvier de recruter et d’armer des volontaires (VDP). « Cette stratégie ajoute un acteur de plus sur le terrain qui comptait déjà des groupes d’auto-défense et cela complexifie la sécurisation du pays » assure le chercheur avant d’ajouter : « Le bilan humain n’est pas bon. Les civils deviennent une cible pour certains groupes qui auparavant les épargnaient, car ils n’étaient pas armés. »

Le Burkina affaibli est devenu un couloir pour les djihadistes qui progressent vers les pays du golfe de Guinée. La Côte d’Ivoire n’est pas épargnée comme l’a prouvé à nouveau l’attaque de Kafolo.

Lorsque la France et ses partenaires sahéliens se sont retrouvés à Pau, le 13 janvier dernier, l’ambiance n’était pas à l’optimisme après plusieurs mois de difficultés sur le terrain. Emmanuel Macron demandera alors à ses homologues de confirmer leur soutien à l’engagement français, lors de cette réunion qui passera souvent, dans l’opinion publique sahélienne, pour une « convocation » élyséenne des dirigeants africains. À Pau, des priorités ont également été définies contre un ennemi, l’État islamique au grand Sahara (EIGS), et dans une région, celle des « trois frontières » (Mali, Niger, Burkina). Six mois plus tard, si les acquis sont « fragiles », l’état d’esprit est tout autre et on n’hésite pas à dire au cabinet présidentiel que « la victoire est possible » au Sahel.