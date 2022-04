A. Ouahbi à Paris : Relancer la coopération franco-marocaine en matière de justice

Cette rencontre a été l’occasion de procéder à un échange d’idées et d’examiner certaines questions en suspens, a déclaré A. Ouahbi à la presse, au terme de cet entretien, qui s’est déroulé en présence notamment de Mohammed Benchaâboun, ambassadeur du Maroc à Paris. « Nous avons décidé de travailler conjointement et d’œuvrer au renforcement de cette coopération bilatérale », a souligné le ministre qui a qualifié les relations maroco-françaises dans les domaines judiciaire et de la justice de « très bonnes ».

Selon lui, « tous les dossiers sont ouverts » et « les comités techniques continueront à travailler en vue de trancher les questions en suspens », qui sont d’un caractère « simple et ordinaire ». Cette « convergence est à même de contribuer à renforcer davantage les relations entre les deux pays, conformément à la volonté de leurs Chefs d’État », a tenu à préciser le ministre de la Justice.

Par ailleurs, A. Ouahbi a expliqué avoir évoqué avec son homologue français d’autres dossiers de la coopération bilatérale, notamment ceux touchant à la communauté marocaine établie en France, ainsi que des dossiers communs sur lesquels les deux pays travaillent actuellement, ajoutant que cet entretien a porté aussi sur l’échange d’expériences et d’informations dans plusieurs domaines d’intérêt commun. « La relation entre le Maroc et la France est bonne, et nous travaillerons à la préserver », a-t-il conclu.