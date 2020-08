A paraître : Une brève histoire de l’ivresse, un livre pétillant de Mark Forsyth 

En ces temps ternes et angoissants du coronavirus, voilà un livre pétillant qui tombe à pic pour raconter l’histoire de l’humanité à travers le prisme de l’ivresse. Fruit d’un travail documenté, ce tour du monde malicieux de Mark Forsyth est une invitation à partager, avec lui, un périple à travers les âges et les civilisations sous l’angle de notre relation à l’alcool et à l’ébriété…dans la joie et la bonne humeur.