A Tanger, la “Cité U” transformée en hôpital de campagne 

La forte pression exercée sur les hôpitaux de la capitale du Détroit et l’hôpital de campagne en raison du grand nombre de patients atteints du Covid-19 ont poussé les autorités de la ville à rechercher de nouveaux centres pour accueillir ces patients. D’après Tanja-24, les autorités semblent décidées à jeter leur dévolu sur la cité universitaire un des lieux les plus «éligibles» pour recevoir des dizaines de patients, en raison de la présence de chambres et de lits réservés aux étudiants universitaires, explique-t-on.

La même source rappelle que Tanger est actuellement considérée comme l’une des villes marocaines les plus touchées par le coronavirus en raison des nombreuses infections qui se comptent par centaines, enregistrées quotidiennement depuis quelques jours.

Pour rappel, les autorités tangéroises ont décidé la semaine écoulée d’exploiter le Grand stade Ibn Battuta de la ville du Détroit, pour accueillir des patients Covid-19. Les patients atteints du coronavirus, issus de différents quartiers, y seront amenés par ambulances et autres moyens de transport disponibles, avant d’être transférés à l’hôpital de campagne, situé dans la forêt diplomatique ou dans d’autres centres hospitaliers. Le Grand stade devant servir de centre de tri.