A. Tebboune souffrirait « officiellement » du coronavirus

Le Président algérien, transféré la semaine dernière dans un avion médicalisé français vers un hôpital en Allemagne, «est malade du Covid-19 et son état de santé s’améliore graduellement», annonce la présidence mardi 3 novembre.

Selon le communiqué de la présidence, A.Tebboune «continue de recevoir un traitement dans un hôpital spécialisé allemand» où il avait été placé pour des «examens médicaux approfondis».

Agé de 75 ans, le chef de l’État algérien, qui a succédé il y a moins d’un an à Abdelaziz Bouteflika, physiquement diminué et contraint par la rue à renoncer au pouvoir, s’était mis à l’isolement il y a une semaine après avoir été en contact avec des personnes présentant des symptôme du Covid 19, mais les autorités n’avaient jamais encore précisé qu’il avait lui-même été testé positif. D’autres sources algériennes assurent que l’état de santé du chef de l’État est plus grave qu’annoncé et souffrirait de complications pulmonaires dues au tabagisme.