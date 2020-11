Abdelhak Benhlal , un grand sportif nous a quitté 

Abdelhak Benhlal, on le surnommait à Meknès, Bernard Tapie, pour son élégance, son humilité, sa générosité, son savoir-faire et son faire-savoir. Et le destin a bien voulu en 1996 pour que le défunt Abdelhak Benhlal assiste à la victoire du CODM face à l’Olympique de Marseille en amical au stade d’honneur de Meknès. Il a été l’une des chevilles ouvrières qui ont derrière l’unique sacre du championnat du CODM. Pour Abdelhhak Benhlal le sport n’est pas uniquement une question de compétition ou de santé, de bien-être. Le sport est culture.

Le défunt aimait lire beaucoup et était même partisan de l’USFP pour servir et non pour s’en servir.

A ses trois filles et à son épouse Khadija qu’on lui souhaite prompt rétablissement, à ses frères Hamid, Abdellatif, nous présentons nos condoléances les plus attristés. Repose en Paix l’ami, le frère. Une partie de moi-même, je l’ai perdue…