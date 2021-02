Abdellatif Laabi distingué à Lyon

L’écrivain et poète marocain Abdellatif Laâbi a reçu le Grand prix Roger-Kowalski de poésie de la Ville de Lyon. Le prix a récompensé son recueil de poésie «Presque riens», publié aux éditions Le Castor Astral et qui concentre «les moments essentiels d’une vie est une sorte de livre testamentaire empli de sagesse et d’optimisme».