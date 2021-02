Abdelmadjid Tebboune persiste et signe sa marocophobie

Abdelmadjid Tebboune a reçu Brahim Ghali, jeudi au palais Al Mouradia. La présidence algérienne s’est contentée d’un bref communiqué, vite moussé par l’ensemble des médias locaux et du Polisario, pour annoncer la réception.

Il s’agit de la première réception du genre et ce, depuis que A. Tebboune a été propulsé par le système à la magistrature suprême en décembre 2019. Elle redonne aussi une autre dimension aux multiples déclarations du chef de l’Etat en faveur du Polisario dont la dernière remonte au 18 février. En effet, lors de son discours consacré au deuxième anniversaire du Hirak, il a affirmé qu’ «il n’y a pas de solution à la question sahraouie en dehors de l’autodétermination du peuple sahraoui. Le dossier du Sahara est un cas de décolonisation ». Une assertion passée de mode pour le dossier du Sahara marocains, mais ò combien d’actualité pour l’Algérie dont le peuple revendique haut et fort le départ du système et l’indépendance des Algériens confisquée par les galonnés de l’ANP.