Abou Dhabi investit dans le gaz israélien :Une paix liquide…

Cette participation a été conclue par cette compagnie des Emirats arabes unies (EAU) avec la compagnie israélienne Delek Drilling pour un montant de 1,1 milliard de dollars américains, à la suite d’un accord signé en avril et désormais approuvé par le ministère israélien.

Il s’agit du plus important accord commercial entre Israël et les EAU depuis la signature en septembre 2020 d’un accord de normalisation des relations, sous la houlette des USA.

« L’entrée de Mubadala Petroleum dans l’économie du gaz naturel ouvrira la porte à des collaborations avec des entreprises qui s’abstenaient auparavant de s’implanter en Israël pour des raisons géopolitiques », a estimé le ministère israélien.

Fondée en 2012, Mubadala Petroleum est une filière de Mubadala Investment Company détenue par le gouvernement d’Abou Dhabi, et elle est une compagnie majeure de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz d’amont. Ses activités se concentrent sur le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, la Russie et l’Asie du Sud-Est.

Outre Delek Drilling, cinq autres partenaires sont impliqués dans Tamar, dont le géant américain Chevron qui détient 25% du gisement et en assure l’exploitation. Quant aux Palestiniens, ils n’ont que les yeux pour pleurer la défection arabe qui se réalise sous leur regard réprobateur. En attendant d’arracher leurs droits historiques inaliénables bafoues par les Isaréliens, avec la complicité des Arabes, entre autres.