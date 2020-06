Abou Dhabi met de côté la cause palestinienne pour se rapprocher d’Israël

Lors d’une conférence en ligne avec des juifs américains, Anwar Gargash, ministre d’État aux Affaires étrangères, a réitéré son point de vue selon lequel le boycott arabe d’Israël, qui dure depuis des décennies, n’a pas donné les résultats escomptés et a plaidé pour des « lignes de communication ouvertes » et des relations accrues avec l’entité sioniste dans divers domaines, tels que la technologie et la santé.

Si A. Gargash a réitéré l’opposition d’Abou Dhabi à l’annexion unilatérale prévue par Israël de certaines parties de la Cisjordanie, il a souligné la politique de son pays qui consiste à « dissocier le politique du non-politique ».

« Peut-on avoir un désaccord politique avec Israël tout en essayant de jeter des ponts dans d’autres domaines des relations ? Je pense que oui. Je pense que c’est fondamentalement là où nous en sommes », a déclaré A. Gargash lors d’une interview accordée à l’American Jewish Committee Virtual Global Forum.

L’Egypte, la Jordanie et la Turquie entretiennent déjà des relations officielles avec Israël, et le Qatar et d’autres Etats du Golfe « ont montré la voie vers des relations plus normalisées avec Israël », a-t-il poursuivi.

A. Gargash, membre du cabinet fédéral des EAU, a noté que des décennies d’hostilité arabe envers Israël n’ont fait qu’engendrer une animosité qui rend maintenant plus difficile de travailler ensemble pour le bien commun. « Je pense que nous pouvons arriver à une situation où nous arrivons à discuter avec un gouvernement israélien donné… et dire, nous ne sommes pas d’accord avec vous sur cette [annexion], nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée, mais en même temps il y a des domaines, comme la COVID, la technologie et d’autres choses, où nous pouvons réellement travailler ensemble. »

Les Emirats veulent promouvoir la stabilité au Moyen-Orient où les parties en conflit pourront résoudre leurs problèmes sur la table des négociations, a poursuivi A. Gargash. « Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est que les négociations et l’ouverture des voies de communication donneront en fait de meilleurs résultats pour nous et pour les Israéliens », a-t-il déclaré.