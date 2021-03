Abou Dhabi rabroue Benyamin Netanyahu: Stop à l’instrumentalisation électoraliste de la normalisation 

Point de check hands entre B. Netanyahu et Mohamed Ben Zayed, dit « MBZ » et pas de photo de famille non plus. Si le Premier ministre israélien comptait capitaliser sur les accords de normalisation des relations entre les deux pays, signés l’été dernier et qui promettent stabilité et retombées économiques, pour séduire l’électorat israélien, ses desseins sont tombés à l’eau. Pour Abou Dhabi, la quête de B. Netanyahu a été assimilée à un affront.

Selon la presse israélienne, « MBZ » serait furieux contre B. Netanyahu et ses tentatives d’instrumentalisation de ces accords.

Les Émiriens viennent d’ailleurs de suspendre les préparatifs d’un sommet en avril prochain, qui devait les réunir avec le Premier ministre israélien et un responsable de l’administration US.

Anwar Gargash, ancien ministre d’État émirien aux Affaires étrangères, s’agace sur Twitter: « Les Émirats arabes unis ne prendront part à aucune campagne électorale en Israël ni maintenant ni jamais. »