Abou Oubeïda Youssef, nouveau patron d’Aqmi 

La vidéo, mise en ligne par l’organe de propagande d’al-Qaïda Maghreb islamique (Aqmi), dévoile le nom de son nouveau chef: Abou Obeïda Youssef Al-Annabi. Il s’agit d’un ancien membre influent du conseil consultatif du groupe djihadiste qui, comme son prédécesseur, est Algérien de nationalité.

Sur la vidéo où figurent des informations sur son parcours de djihadiste, d’autres informations concernant deux autres personnes ont également été mis en avant pour bien servir la propagande de l’organisation terroriste . Ainsi, al-Qaïda au Maghreb islamique confirme, encore une fois, la mort de son ancien chef, Abdelmalek Droukdel. Ce dernier a été tué, en juin dernier, par les forces françaises actives dans le nord du Mali, avec l’aide des Américains.

Le commentateur de la vidéo récite des poèmes à la gloire des morts et montre des images du même Droukdel, comme s’il lui rendait hommage. Le même document, montre aussi l’otage suisse Béatrice Stockli, enlevée en 2016, à Tombouctou, dans le nord du Mali. Elle parle mais on n’entend pas ce qu’elle dit. Le groupe djihadiste a confirmé son décès.

Moubarak Yezid dont le nom de combat est Abou Oubeïda Youssouf Al Annabi, est un cinquantenaire qui, au vu de son parcours, porte plusieurs experts à ne pas s’étonner de son ascension à la tête d’Aqmi. Il a notamment participé à la guerre d’Afghanistan, au début des années 1990, avec d’autres djihadistes venus du Maghreb. Il reviendra en Algérie dans les rangs de l’Armée islamique du salut, en 1993, en pleine « décennie noire ». Il est membre fondateur du GSPC, en 2004 et trois ans après, d’Aqmi. C’est un homme de terrain. Il est accusé d’avoir participé, à Alger, en 2007, à des attentats contre des bâtiments officiels dont des postes de police. Abou Oubéïda aurait un diplôme en Économie.

Il est également impliqué, en janvier 2013, dans l’attaque et la prise d’otages d’in Amenas, en Algérie, qui s’est soldée par la mort de 40 employés de plusieurs nationalités et de 29 djihadistes. Il a également encouragé et participé à la création du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) qui regroupe la quasi-totalité des mouvements armés jihadistes du Sahel, dirigé par le malien Iyad ag Ghali.

Fiché sur la liste noire des terroristes établie par les Américains, Abou Oubéïda est condamné à mort par contumace par la justice de son pays.