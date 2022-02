Accès aux soins : Onze nouveaux centres opérationnels

Le démarrage immédiat concerne 11 nouveaux centres dont les travaux de construction et d’équipements ont été achevés pour la plupart en 2021 dans 6 villes, dans le cadre des programmes d’élargissement de l’accès des populations défavorisées aux soins de santé de proximité, à la prise en charge des besoins spécifiques, à l’accès des jeunes à la qualification professionnelle ainsi qu’à l’accompagnement pour le renforcement des capacités de la femme.

Il s’agit notamment de Centres médicaux de proximité – Fondation Mohammed V pour la solidarité (CMP) et du réseau du Centre national Mohammed VI des handicapés (CNMH).

Deux nouveaux CMP, parmi les 12 unités prévues, dont 2 sont opérationnelles à Rabat et à Casablanca depuis 2019, ouvriront leurs portes à Bni Makada à Tanger, pour un investissement de 66 millions de dirhams (MDH), et dans la ville nouvelle d’Errhama (73 MDH). En ce qui concerne le CNMH, ce sont les deux nouvelles sections régionales de Tanger (66 MDH) et d’Agadir (25 MDH) qui démarreront leurs activités, portant à 8 le nombre de CNMH opérationnels au Maroc.

Par ailleurs, le Centre des maladies chroniques spécialisé dans le traitement du diabète (5 MDH) viendra consolider l’offre en la matière dans la ville de Fès.

S’ajoutent l’École de deuxième chance de Ben M’sik (14 MDH) qui permettra aux jeunes de 12 à 20 ans sans diplôme et sans emploi à reprendre pied et à construire leur projet professionnel d’insertion.

Concernant les autres projets, il s’agit de trois Centres de formation et de renforcement des capacités des jeunes et des femmes à Fahs Anjra (17,5 MDH), du Centre de proximité pour la femme et l’enfant de Mers El Kheir (6 MDH) situé dans la préfecture de Skhirat – Témara et du Centre pédagogique pour la réhabilitation auditive de Tanger (16 MDH).