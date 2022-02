Accord dans le secteur de la santé : Les infirmiers ruent dans les brancards !

L’accord signé, jeudi, entre le gouvernement et les syndicats du secteur de la santé dans le cadre du dialogue social, a permis de remédier à la situation des médecins du secteur public, ainsi que l’avancement dans le cadre et le grade au profit des infirmiers.

Mais les infirmiers et techniciens de santé rejettent cet accord qui ne répond pas à leurs attentes. Le syndicat indépendant des infirmiers qui s’est retiré lors des premières séances des pourparlers n’a pas signé cet accord, signale-t-on. Car le contenu dudit accord ne répond en rien aux revendications de cette catégorie de professionnels de santé, ni techniquement ni financièrement, et ne prend pas en considération les sacrifices consentis, notamment durant la période de pandémie, aux côtés des médecins. Le syndicat indépendant des infirmiers avait indiqué dans un communiqué produit le 13 février dernier avoir proposé, lors des pourparlers avec le gouvernement, l’augmentation de la prime de risque à 1.400 DH au profit des infirmiers et techniciens de santé. Une mesure qui concerne quelque 10.000 personnes.

Au-delà de la revalorisation des conditions matérielles de cette catégorie de personnel de la santé, il y a lieu de souligner que les Infirmiers et techniciens de santé revendiquent un Ordre des infirmiers et des techniciens de santé ou encore l’élaboration du référentiel d’emploi et de compétences (REC).