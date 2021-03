Accord du siècle: Des voix s’élèvent en Amérique pour l’annuler 

Dans une lettre adressée au département d’état américain, ils ont exprimé leur inquiétude face à la politique de démolition des maisons menée par l’entité sioniste en Cisjordanie et à al-Qods occupées.

Ils ont lui demandé d’ouvrir une enquête sur la possibilité qu’Israël utilise du matériel US dans les démolitions, afin de décider si ce matériel a été utilisé en violation de la « loi sur le contrôle des exportations d’armes » ou de l’accord américano-israélien concernant l’utilisateur final. « Nous étions très contrariés que votre prédécesseur ne soit pas disposé à parler de nos préoccupations concernant la politique américaine », précisent les auteurs de la lettre.

Les membres du Congrès ont salué l’intention de l’administration du président J. Biden de reprendre son soutien à l’UNRWA, soulignant que la décision de Donald Trump d’arrêter le soutien aux Palestiniens était « l’une des politiques américaines les plus horribles » contre le peuple palestinien.

Le 28 janvier 2020, l’ancien président américain a annoncé les termes de « l’Accord du siècle », lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche, affirmant « qu’Israël faisait aujourd’hui un grand pas vers paix. » Tout en remerciant les EAU, Oman et le Bahreïn pour leur participation à cette annonce. Il a ajouté qu’il était affecté au cours de ses voyages par ce qu’Israël a accompli « face aux dangers et aux menaces », et que « c’est la terre du peuple juif ». Assurant que les jours sombres qu’ils ont vécus ne seront jamais répétés.

Le 7 février, plus de 100 membres de la Chambre des représentants américaine du parti démocrate ont soumis un mémorandum signé par eux à D. Trump, exprimant leur rejet catégorique de « l’accord du siècle ». Les mêmes élus ont rejeté le libellé du plan de l’ancienne administration US, notant qu’il n’obtiendra le soutien d’aucun dirigeant palestinien.