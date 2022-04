Accord entre la Chine et les Iles Salomon : Washington joue l’intimidation

La Maison Blanche a fait savoir vendredi, via un communiqué, qu’une délégation américaine «de haut niveau» s’était rendue aux Salomon afin d’expliquer aux autorités de l’île que, si Pékin devait aller vers «l’établissement d’une présence militaire permanente de facto», cela causerait de «sérieuses inquiétudes» pour les Etats-Unis qui «riposter[aie]nt en conséquence».

Cette réaction US survient deux jours après que la Chine a annoncé avoir signé un accord de coopération sécuritaire avec les îles Salomon.

«L’accord-cadre a été signé par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue des îles Salomon, Jeremiah Manele. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la coopération sécuritaire entre les deux pays ne visait aucune partie tierce», a en effet rapporté à ce sujet l’antenne française de la chaîne chinoise CGTN.

«La coopération sécuritaire entre la Chine et les îles Salomon est ouverte, transparente et inclusive, et ne cible aucune partie tierce. Elle va de pair avec les mécanismes existants bilatéraux et multilatéraux en matière de coopération sécuritaire des îles Salomon, en venant les compléter», avait notamment déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

A la fin de l’année 2021, Honiara, capitale de cet archipel du Pacifique a été le théâtre de troubles déclenchés par des manifestants réclamant la démission du Premier ministre. En cause : des tensions économiques et ethniques, mais aussi géopolitiques.

Pour rappel, la zone Pacifique fait l’objet de tensions internationales accrues, qui se sont notamment traduites, en septembre 2021, par la création d’une alliance de défense entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, nommée AUKUS. En vertu de cet accord, l’Australie doit, entre autres, acquérir huit sous-marins à propulsion nucléaire à la pointe de la technologie, capables d’effectuer des missions furtives à longue portée. Il prévoit également le partage de capacités cybernétiques, d’intelligence artificielle, quantiques et sous-marines non spécifiées. Ladite alliance a irrité la Chine qui l’a décrite comme une menace «extrêmement irresponsable» pesant sur la stabilité de la région.