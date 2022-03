Acier plat : Maghreb Steel lance le concours INNOV’ACIER

En hommage à Feu Hadj El Fadel SEKKAT et pour perpétuer son esprit fertile en idées innovantes et où résidait une émouvante humilité, Maghreb Steel organise un concours ayant pour vocation la sélection et l’accompagnement des meilleurs projets d’innovation et dont le thème porte sur les Meilleurs projets d’innovation liés à l’acier plat, indique la société dans un communiqué.

Ce concours a pour finalité d’encourager et gratifier les innovations et les bonnes pratiques en liaison avec le thème susmentionné, fait savoir la même source. Peuvent participer à ce concours les collaborateurs internes de Maghreb Steel, les étudiants-chercheurs dans les domaines de la sidérurgie / métallurgie / transformation de l’acier plat/ construction métallique pour des travaux innovants ouvrant la voie à une application industrielle apportant de la valeur, ainsi que toute personne physique ou morale, de droit public ou privé (écosystème), de nationalité marocaine ou étrangère résidant au Maroc, pour leur apport dans le domaine du thème arrêté par le prix et leur contribution à l’augmentation du taux d’intégration de l’acier plat au Maroc.

Pour de plus amples informations sur les conditions et les modalités de participation, les personnes intéressées sont invitées à consulter le lien suivant « www.innovacier.ma ».