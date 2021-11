Actifs aéronautiques : ABL Aviation et Ellington Management group créent une joint-venture

La joint-venture cible quelque 800 millions de dollars d’actifs aéronautiques et cherche à générer des rendements attractifs et non corrélés pour les investisseurs, en exécutant un solide pipeline de transactions existant. Cette joint-venture, qui s’ajoute aux partenariats stratégiques d’ABL Aviation au Japon, permettra une flexibilité entre les types d’actifs, l’âge, la durée, les structures et les juridictions. ABL Aviation agira en tant que gestionnaire et gestionnaire d’actifs pour tous les avions, tandis qu’Ellington fournira un soutien financier et stratégique.

Grâce à la formation de ce partenariat unique, ainsi qu’à son vaste réseau mondial et à sa vaste expertise technique interne, ABL Aviation sera en mesure de faire croître les 2,5 milliards de dollars qu’elle a investis depuis sa création et de développer davantage son offre aux investisseurs institutionnels mondiaux. En outre, le solide réseau mondial d’investisseurs d’Ellington et son expertise approfondie du marché américain et de l’investissement viendront compléter la présence internationale d’ABL Aviation.

« Nous sommes ravis de nous associer à Ellington dans cette joint-venture qui permettra de mieux faire connaître aux investisseurs les opportunités importantes et à fort rendement, actuellement accessibles sur le marché mondial de l’aviation. Alors que le marché commence à se remettre du ralentissement causé par la pandémie, nous prévoyons que l’augmentation du nombre de passagers et la levée des restrictions entraînent un marché porteur avec des opportunités claires de croissance des investissements», a déclaré à cette occasion Ali Ben Lmadani, CEO et fondateur d’ABL Aviation. Il a ajouté que » chez ABL Aviation, nous avons une solide feuille de route en matière d’acquisitions d’avions, de leasing et d’opérations de financement réussies. Notre capacité à rechercher et à gérer avec succès des transactions, dans différents types d’actifs, juridictions et âges, complète le grand réseau d’investisseurs et la présence mondiale d’Ellington Management Group. »

De son côté, Robert Kinderman, vice-président et co-responsable des stratégies de crédit chez Ellington, a ajouté qu’ « ABL Aviation s’est imposée dans l’industrie aéronautique en tant que gestionnaire d’actifs mondial prééminent et innovant, bien placé pour rechercher et exécuter des transactions dynamiques et complexes. Nous sommes ravis de nous associer à Ali et à toute l’équipe d’ABL Aviation dans la foulée de la résurgence de l’industrie aéronautique. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux pour identifier des opportunités d’investissement uniques qui offrent des résultats solides aux investisseurs ».