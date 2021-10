Addoha: Le RNPG passe au vert au S1-2021

Cette amélioration a été réalisée grâce aux efforts de rationalisation des charges non opérationnelles et à la maitrise des charges de structure, ainsi qu’à une meilleure contribution des filiales africaines, explique la même source. Le chiffre d’affaires du Groupe a atteint, lui, 677 MDH à fin juin 2021, contre 438 MDH à la même période en 2020, dont 70% provient des activités marocaines et 30% des activités de l’Afrique de l’Ouest.

Le communiqué fait, en outre, savoir que les préventes ont connu, courant le 1er semestre, une hausse de 34% par rapport à fin juin 2020, grâce à la progression des préventes en Afrique de l’Ouest, notant que la valeur des préventes dans cette région s’est élevée à 887 MDH, correspondant à 36% du montant total des préventes du Groupe. A date, le chiffre d’affaires sécurisé du Groupe atteint près de 5 Mrds DH, dont 2 Mrds DH en Afrique de l’Ouest.

S’agissant du nombre d’unités en cours de production, il s’est élevé à près de 10.200 unités, dont 35% en Afrique de l’Ouest. Au volet des indicateurs bilanciels, le besoin en fonds de roulement (BFR) a connu une baisse de plus de 390 MDH sur les 6 premiers mois de cette année, grâce à l’encaissement des créances clients, la vente des produits finis et la maitrise des dettes opérationnelles. Le cash-flow d’exploitation s’est établi à plus de 412 MDH, ce qui a permis de baisser l’endettement net de près de 235 MDH à 4,5 Mrds DH.