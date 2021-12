ADM brave la crise: Un nouveau programme d’extension programmé

Dans une interview publiée dans le rapport annuel 2020 de l’entreprise, A. Benazzouz a fait savoir qu’ADM œuvrera également à la continuité de sauvegarde du patrimoine autoroutier national, à savoir les travaux d’entretien et de maintenance des 1.800 km, travaux de triplement, construction des échangeurs, au titre des principaux chantiers.

Interrogé sur la manière avec laquelle ADM abordera-t-elle les années à venir dans un contexte de crise sanitaire, A. Benazzouz a souligné que l’entreprise entamera les prochaines étapes avec « assurance et persévérance » et poursuivre la réalisation de ses chantiers. De même, la digitalisation sera inscrite tout au long du processus de développement de l’entreprise. « Nous avons un niveau d’intégration de la technologie dans nos savoir-faire et process qu’aucun développement ne serait envisageable sans cette dernière », a-t-il dit. « Être à l’écoute de nos communautés riveraines dans les différentes régions et localités, honorer nos engagements de citoyenneté, investir davantage avec nos partenaires de renom les domaines de la R&D et de l’innovation, accompagner les jeunes start-ups, autant de chantiers inscrits sur notre agenda pour l’année 2021 et au-delà », a relevé le responsable.

En effet, malgré le contexte de crise inédit, ADM a pu maintenir le cap et maîtriser ses équilibres pour assurer le service public aux usagers dans les standards de qualité requis, a souligné A. Benazzouz. Durant la crise sanitaire, ADM a maintenu tous les grands chantiers programmés ce qui a permis de soutenir son écosystème constitué majoritairement d’entreprises marocaines et de préserver ainsi des milliers de postes d’emploi, a-t-il ajouté. « À l’instar de toutes les composantes de notre pays, ADM a fait montre d’un grand exercice de résilience face aux répercussions de la crise de la Covid-19. Une crise vécue comme un examen de la solidité de ses fondamentaux et de sa capacité d’innovation afin de maintenir un service public de qualité en cette période », a dit le responsable.

En 2020, ADM a réalisé des résultats « tangibles et importants » à la fois dans la mission de construction et dans la mission du service à l’usager. « Nous avons réalisé des projets d’envergure comme le triplement de l’autoroute Casablanca – Berrechid et le triplement de l’autoroute de contournement de Casablanca. Ces deux chantiers comptent parmi les plus grands et les plus complexes jamais réalisés sous circulation par ADM », a relevé A. Benazzouz. En franchissant la barre de 1 million d’utilisateurs du Pass Jawaz (soit 1,2 million d’utilisateurs à fin décembre), la digitalisation des moyens de paiement est devenue une réalité, a-t-il indiqué, notant qu’ADM compte aujourd’hui parmi les premières entreprises publiques les plus digitalisées.