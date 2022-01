ADM : Elargissement des derniers lots de deux autoroutes

ADM informe ses clients-usagers du démarrage des travaux d’élargissement à 2×3 voies des deux derniers lots de l’autoroute Casablanca-Berrechid, et de l’autoroute du contournement de Casablanca, allant respectivement de l’échangeur Sidi Maarouf à la gare de péage de Bouskoura (15,3km) et de l’échangeur de Tit Mellil à la bifurcation de Lissasfa (18,2km), indique ADM dans un communiqué.

Le chantier d’élargissement de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca concerne un linéaire de 60 km allant de la bifurcation de Mohammedia jusqu’au nœud autoroutier de Berrechid en passant par la bifurcation de Lissasfa, rappelle ADM, notant qu’il s’agit des tronçons autoroutiers des plus fréquentés du Royaume. Compte tenu de la complexité des travaux sous circulation, ADM a défini un phasage permettant de limiter au maximum la perturbation de trafic.

Ainsi, la première phase qui a duré de 2016 à 2019, a consisté en la réalisation de travaux préparatoires notamment l’augmentation de la capacité des gares de péage de Tit Mellil, Bouskoura, Berrechid et de l’aéroport Mohammed V et l’élargissement de l’autoroute sur 3 km de part et d’autre de ces quatre gares. Elle a mobilisé un budget de 400 MDH financé complétement par les fonds propres d’ADM. La deuxième phase, entamée depuis fin 2019, concerne, quant à elle, l’élargissement à 2×3 voies des sections autoroutières à fort trafic desservant des infrastructures vitales et nécessitant le maintien de la circulation en 2X2, selon un découpage en 4 lots. Le lot 1 de la bifurcation d’Ain Harrouda à l’échangeur de Tit Mellil (12.8 km), le lot 2 de l’échangeur de Tit Mellil à la bifurcation de Lissasfa (18.2 km), le lot 3 de l’échangeur de Sidi Maarouf à la gare de péage de Bouskoura (15,3 km), et le lot 4 de la gare de péage de Bouskoura au nœud autoroutier de Berrechid (10,7 km). « Les travaux du lot 4 ont été achevés en mars 2021, et ceux du lot 1 avancent à 95% », fait savoir ADM. Les entreprises adjudicataires des appels d’offre relatifs à l’exécution des travaux des lots 2 et 3 viennent d’être désignées, souligne le communiqué, faisant savoir que pour le lot 2 c’est l’entreprise BIOUI Travaux qui se chargera de la réalisation des travaux de cette section, pour un montant qui s’élève à 400 MDH HT et un délai d’exécution de 36 mois.

Pour le lot 3, l’exécution des travaux d’élargissement de ce tronçon a été attribuée à l’entreprise Groupe MOJAZINE pour un montant de 517 MDH HT et un délai d’exécution de 45 mois. Le pilotage de ces deux chantiers complexes a été confié à la filiale d’expertise technique d’ADM, ADM Projet. Cette dernière s’appuie sur un dispositif ingénieux en termes de phasage et de techniques de construction pour une meilleure optimisation des délais et de perturbation de trafic, et pour garantir la sécurité des usagers de l’autoroute et des équipes du chantier.